Одновременно с командно-штабными машинами для РСЗО HIMARS ВСУ получили от Соединенных Штатов современные противорадиолокационные ракеты. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, эти боезаряды могут быть задействованы уже в ближайшие дни.

Глава военного ведомства пояснил, что США сейчас отправляют в Киев вооружение, которое необходимо для давно анонсируемого «контрнаступления». Ракеты ВСУ планируют применять в связке с реактивными системами залпового огня HIMARS. Они помогут глушить радиосигналы, «ослепляя» тем самым российские системы ПВО, передает портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что пока эффективность противорадиолокационных ракет американского образца вызывает сомнения. Но если они действительно будут уничтожать радары или создавать серьезные помехи для них, то потребуется искать новые способы защиты от западных РСЗО.