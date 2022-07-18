Вашингтон разрабатывает план «Б» на случай почти уже очевидного провала на Украине. Именно поэтому он одобрил продажу Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS с ракетами ATACMS M57, сообщает портал «Свободная пресса».

Эксперт Сергей Ищенко напоминает, что Киев также получает от Вашингтона РСЗО HIMARS, однако упомянутые выше ракеты пока остаются для него лишь мечтой. США не хотят отправлять на Украину боезаряды с дальностью до 300 километров, так как понимают, что маниакальный киевский режим сразу же примется заливать кровью мирных жителей не только территорию Донбасса, но и Крымский полуостров.

Эстония же будет действовать исключительно по указке Пентагона и не посмеет ослушаться его приказов. Впрочем, наличие ракет ATACMS M57 в распоряжении Таллинна станет серьезной проблемой для Санкт-Петербурга. Так как эстонская армия сможет превратить его в подобие Донецка, уже восемь лет находящегося под обстрелами ВСУ.

«В любую ночь с началом 2024 года каждый петербуржец сможет ожидать, что ATACMS M57 влетят прямо в его форточку. Если, конечно, эстонским расчетам где-нибудь под Нарвой даст такую команду Пентагон», – отметил автор публикации.