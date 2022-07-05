Министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провели видеосовещание, в котором обсудили проблемы мировой экономики. В ходе разговора были рассмотрены вопросы цен на сырье, а также влияние специальной военной операции России на Украине на экономику стран.

В Министерстве финансов США надеются на новые консультации с Китаем по всем вопросам в будущем. При этом в Китае выражают обеспокоенность отменой дополнительных тарифов на импорт китайских товаров. Также представители Китая отметили неприемлемость санкционного давления на Китай со стороны Америки. Кроме того, они настаивают на справедливом отношении к китайским производителям.

После длительной беседы обе стороны выразили желание продолжать диалог и в дальнейшем, чтобы решать серьезные проблемы совместно.