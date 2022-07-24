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Количество реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS на Украине необходимо довести до 50-60 единиц, заявил Адам Смит, возглавляющий в Палате представителей Конгресса США Комитет вооруженных сил.

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы отдать Киеву все имеющиеся в их распоряжении установки HIMARS и MLRS. Если поскрести по сусекам, а также привлечь Великобританию и другие страны, то можно найти около 25-30 штук, что позволит достичь желаемых 50-60 единиц вместе с теми, что уже находятся на Украине.

Эксперты отмечают, что это весьма опасное заявление. Даже если не учитывать способность комплексов MLRS выпускать одновременно 12 ракет из шести, американские РСЗО на Украине смогут использовать для залпов по 300 боезарядов. Это создаст серьезную угрозу даже несмотря на эффективную работу средств ПВО, которые просто не справятся с таким количеством ракет.

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