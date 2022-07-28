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Соединённые Штаты Америки собираются признать Россию государством, которое неоднократно содействовало актам терроризма. Соответствующий законопроект уже подготовлен и внесён в Конгресс – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на издание Politico.

Как следует из документа, его авторы – сенаторы от республиканцев и демократов. По их словам, США должны использовать все инструменты, чтобы остановить боевые действия на Украине. Они, по мнению конгрессменов, начались исключительно по вине России, которая, с их слов, ведёт “прокси-войну” с Западом от Сирии до Украины.

Впрочем, даже американские власти признают, что ничего кроме ещё большего ухудшения отношений с Россией внесение её в список “стран-спонсоров терроризма” не даст. В Госдепартаменте США отмечают, что против России итак действуют санкции, так что страна уже несёт издержки.

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