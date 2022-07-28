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Сообщение о переброске американских истребителей F-22 в Польшу является весьма тревожным звоночком для России. Портал Avia.Pro поясняет, что самолеты-невидимки пятого поколения могут быть использованы для опасных провокаций против РФ.

В настоящий момент в Польше находится уже шесть таких воздушных машин, а в ближайшее время ожидается переброска еще пяти. Все они имеют на вооружении ракеты AIM-120D. Точно такие же боезаряды применяются в зенитно-ракетных комплексах NASAMS, которые США и Норвегия отправили на Украину.

Эксперты разъяснили, что F-22 представляет собой самолет-невидимку, способный оставаться незамеченным для средств противовоздушной обороны. Поэтому он может обходить российскую ПВО, атаковать самолеты ВКС РФ либо сбивать крылатые ракеты «Калибр» и прочие, применяемые российскими ВС для ударов по военным объектам Украины.

Причем обвинить США в подобных действиях будет достаточно сложно, так как они всегда смогут сказать, что это Киев перехватывает ракеты или самолеты своими ЗРК NASAMS. Косвенно готовящуюся провокацию подтверждает переброска самолетов F-22. Они, в отличие от используемых на европейской территории F-35, гораздо более эффективны в реальной боевой обстановке и достаточно успешно обходят любые средства ПВО.

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