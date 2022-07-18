Сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу о спуске на воду атомной субмарины «Белгород», которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», быстро дошло до США. В Вашингтоне поняли намек, поэтому ситуация в мире начала стремительно изменяться.

Европе прекратила блокаду Калининграда, куда теперь РФ может доставлять любые грузы. То же самое относится и к Шпицбергену, на который Норвегия и Швеция не давала возможности отправить продовольствие. Сейчас российские корабли получили возможность свободно заходить в шведские порты.

«Торпеды судного дня» на подлодке «Белгород» стали ответом на поставки Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Не исключено, что Соединенные Штаты призадумываются, а стоит ли подвергать себя ненужным рискам и продолжать отправлять столь опасное вооружение на Украину. Уже сейчас начинают появляться заявления, что если Киеву не удастся удержать Славянск на территории ДНР, то военные поставки могут быть прекращены. Пока это все на уровне слухов, но как показывает практика, дыма без огня не бывает.