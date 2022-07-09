Разведывательные спутники НАТО продолжают наводить удары украинских войск по мирным городам Донбасса. На этот раз космические аппараты WorldView-3 и WorldView-2 сделали детальные фотографии Шахтерска и его окрестностей всего за 12 часов до атаки на этот населенный пункт реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что хотя официально данные спутники являются гражданскими, они активно применяются Соединенными Штатами для военной разведки. На фото видны объекты, по которым наносились удары РСЗО с ракетами M31A2, что практически полностью исключает возможные совпадения.

Мало того, Соединенные Штаты сами заявляли, что намерены наводить удары M142 HIMARS, подсказывая украинским боевикам цели для них.

Напомним, что за 72 часа до ударов по Белгороду над городом также висел американский спутник GeoEye-1, который делал фото.