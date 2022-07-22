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Портал Avia.Pro опубликовал фотографии, сделанные военным спутником на авиабазе Шайковка, что в Калужской области. На них можно разглядеть не менее пяти бомбардировщиков Ту-22М3, полностью готовых к боевым вылетам.

Самолеты вооружены грозными противокорабельными ракетами Х-22 и Х-32. По мнению экспертов, они готовились для уничтожения морских целей, что может указывать на наличие в распоряжении Украины боевых кораблей. Впрочем, боезаряды Х-32 и Х-22 способны успешно поражать и наземные объекты военной инфраструктуры, что они доказывали неоднократно.

Снимки, по словам экспертов, сделаны около месяца назад. Что сейчас происходит на базе Шайковка, сказать сложно, но можно предположить, что Россия готова отразить любые угрозы со стороны противника, исходящие как с моря, так и с суши.

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