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Неофициальный перечень артистов, выступления которых в России считаются нежелательными, в Общественной палате (ОП) предложили сделать официальным и дополнить. Такую инициативу в своём телеграм-канале высказал представитель ОП Александр Малькевич. В Палате он возглавляет группу по противодействию недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в Интернете.

Ранее издание “Фонтанка” опубликовала список, в который вошли несколько десятков музыкантов и исполнителей, с которыми якобы не рекомендуется иметь дело продюсерам при организации концертов. В список, в частности, попали группы Little Big, ” Порнофильмы”, “Ногу Свело!”, “Кровосток”, артисты Нойз МС, Оксимирон, Монеточка, Валерий Меладзе и другие. Все они ранее высказывались негативно о специальной военной операции в Донбассе. У некоторых уже возникали сложности с организацией концертов в России, а часть и вовсе покинула страну.

По мнению Малькевича, список нужно не только сделать официальным, но и расширить его, добавив, например, Максима Галкина. По словам представителя ОП, страна должна знать не только своих героев, “но и антигероев, чтобы принимать соответствующие решения”.

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