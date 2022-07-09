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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер хоть и несколько запоздало, но все же потребовал у украинского коллеги Владимира Зеленского объяснений из-за отмены его визита в Киев в апреле текущего года. Издание Spiegel напомнило, что тогда немецкий лидер доехал только до Польши и был вынужден вернуться в Берлин, так как на Украине его визит назвали нежелательным.

Позже обе стороны предприняли ряд мер по урегулированию ситуации, а Зеленский даже принес извинения Штайнмайеру и лично пригласил его в Киев. Однако президент Германии в ответ на это предложил сперва пообщаться о прошлом, а уж затем начинать разговор о будущем.

Он уже трижды обращается к Зеленскому с просьбой изложить причины, по которым апрельский визит был назван нежелательным. Украинский лидер всякий раз дает уклончивые и невразумительные ответы. Впрочем, издание Bild еще в апреле поясняло, что все дело в «слишком близких связях» Штайнмайера с Россией, а также в поддержке президентом ФРГ газопровода «Северный поток-2».

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