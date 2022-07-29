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Боевики ВСУ оборудовали очередную базу в одной из школ Донбасса, однако подразделение группировки ВС РФ «Отважные» уже выбили их оттуда. Портал «Русская весна» рассказал, что детские сады, школы и больницы – самые привлекательные для украинских националистов объекты.

На Донбассе сейчас нет ни единого населенного пункта, в школах которого боевики ВСУ не оборудовали бы опорный пункт, огневую точку или целый укрепрайон.

«Отважные» изгнали противника из школы, а в одном из классов вместо позорной надписи, которую везде оставляют украинские боевики, написали ученикам послание. Оно гласит, что ВС РФ освободили учебное заведение и сделали безопаснее мир вокруг.

Напомним, что приоритетная цель спецоперации ВС РФ – освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также изгнание боевиков ВСУ из региона.

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