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Военное ведомство РФ опубликовало видеозапись боевой работы спецназа ВС РФ, который выискивает в лесах скрытые позиции ВСУ и либо уничтожает их своими силами, либо привлекает для этой цели артиллерийские подразделения.

Командир одного из отрядов по имени Андрей рассказывает, что группы спецназовцев по 2-3 человека проводят разведывательно-поисковые мероприятия. Если они сталкиваются с «секретами» врага, то стараются максимально бесшумно их ликвидировать. Координаты замаскированных позиций при этом передаются артиллеристам, которые довершают дело.

Спецназ в таких случаях сразу после «снятия часовых» моментально отходит на безопасное расстояние, чтобы не попасть под свои же артиллерийские удары.

На видео, представленном изданием «Известия», показана одна из таких операций, в результате которой ликвидируется целое подразделение боевиков, пытавшееся скрываться в лесу.

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