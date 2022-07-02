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Российские спецназовцы применяют в спецоперации на Украине бесшумные минометы 2Б25 «Галл», звук выстрела которых больше напоминает хлопок в ладоши, сообщает РИА Новости.

Благодаря сильно сниженным демаскирующим признакам огня из миномета, это вооружение идеально подходит для внезапных атак во время разведывательных и спецмероприятий. По основным же параметрам «Галлы» превосходят переносные минометные установки калибра 60 миллиметров, которые Киеву поставляет Запад.

Помимо бесшумного выстрела, российский миномет практически не оставляет дымного следа, по которому можно вычислить его местонахождение. Кроме того, вспышка, которая выдает позицию минометной установки, также едва заметна.

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