В бою за Григорьевку в Донецкой области российские военные из группировки «Отважных» ликвидировали целую группу белорусских нацистов. Сообщается, что они являлись представителями тактического отряда «Беларусь», который в свою очередь входил в украинский «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация).

Телеграм-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видеозаписи и фото уничтоженных белорусских нацистов. Сообщается также, что боевики участвовали в боевых действиях в составе ВСУ, стремясь отразить наступление на Григорьевку. Однако мощный укрепрайон все же был повержен «Отважными».

Военнослужащие российских войск не только уничтожили националистические силы, но еще и взяли в качестве трофеев противотанковые комплексы Javelin, гранатометы РПГ и «Панцерфауст». Последние на Украину поставляет Германия.