Российские бомбардировщики продолжают наносить авиаудары по опустевшему острову Змеиный. Журналисты издания “Свободная пресса” попытались предположить, для чего это делается, если Киев пока не перебрасывал войска на островную территорию.

Одна из версий – это уничтожение боевой техники, которую ВС РФ не вывезли с острова. Именно по ней бьют ракетами и авиабомбами, чтобы не отдавать украинским военным.

Кроме того, на Змеином могли остаться секретные документы, которые важно уничтожить до высадки на остров украинских боевиков.

Наконец, российские ВС могут разрушать пирс и другие конструкции, чтобы осложнить ВСУ высадку десанта на Змеиный.

Напомним, что ранее военные эксперты рассказали, что уход российских войск с острова связан с невозможностью в настоящий момент высадить десант в Одесской области. Но после установления контроля над Донбассом они обязательно вернутся на Змеиный.