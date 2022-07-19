В украинском небе ожидается эпичная битва между турецкими и иранскими беспилотниками. Такой прогноз сделал военный эксперт американского издания Forbes Дэвид Гэмблинг.

Он привел данные Пентагона, который несмотря на опровержения России, продолжает раскручивать историю с возможными поставками иранских дронов. По словам аналитика, Иран преуспел в беспилотных технологиях и создает весьма эффективные ударно-разведывательные аппараты. Теперь они якобы появятся в спецоперации ВС РФ на Украине.

Автор публикации, перевод которой представил портал “Свободная пресса”, отметил, что Россия производит и свои беспилотные аппараты. К примеру, БПЛА «Орион» ничем не уступают, а по отдельным характеристикам даже превосходят турецкие Bayraktar TB2, которые применяются Киевом. Однако количество этих дронов пока не установлено.

Напомним, что Москва отрицает, что обращалась к Ирану для покупки БПЛА, а также опровергает информацию о поставке этих беспилотников в распоряжение ВС.