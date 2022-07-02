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Помимо Лисичанска, который практически полностью находится под контролем РФ, союзные силы ведут бои за Бахмут, который до «декоммунизации» назывался Артемовском. Издание «Свободная пресса» сообщает, что трасса, ведущая к этому городу, почти полностью блокирована.

Именно в Бахмут отступают украинские войска, которые потерпели разгромное поражение в Северодонецке и сейчас пытаются сражаться за Лисичанск. Но ВС РФ идут за ними с юго-востока от Лисичанска и совсем скоро займут окраины города.

После этого останется провести зачистку, что приведет к установлению контроля над одним из самых стратегически важных городов Донецкой народной республики. Кроме того, союзные силы смогут полностью контролировать трассу, не давая возможности Киеву снабжать своих боевиков оружием и боеприпасами.

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