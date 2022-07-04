Российская ПВО в очередной раз подтвердила свою высокую эффективность в ходе обстрела украинскими националистами Курска и Белгорода. В первом именно средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать город, сообщил портал “Свободная пресса”.

В Белгороде ПВО также сработала четко, несмотря на попытки ВСУ перегрузить ее с применением реактивных систем залпового огня. Зенитно-ракетные комплексы своевременно обнаружили три ракеты ОТРК “Точка-У” и уничтожили их в воздухе. К сожалению, обломки одного боезаряда упали прямо на частный дом.

Эксперты отмечают, что эшелонированная противовоздушная оборона обеспечивает успех спецоперации ВС РФ на Украине. Она дает возможность защитить приграничные города от атак противника и исключить потери среди мирнорго населения.