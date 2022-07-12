В ходе проведения спецоперации России на Украине специальные инженерные войска используют для разминирования спецтехнику «Змей Горыныч». Военнослужащие ВСУ стараются избегать встречи с этим комплексом. Подробности передает “Свободная пресса“.

Спецтехника получила такое необычное название за свою эффективность и оглушительный разрыв мин и боеприпасов, которые националисты оставляют на пути российских военных. Заводское название установки – УР-77 «Метеорит».

Стало известно, что российские военные нашли для “Змея Горыныча” новое применение. Они используют комплекс для уничтожения позиции укронацистов в большом здании.

Военнослужащими было принято решение разместить детонационный шнур на крыше здания. После запуска установки крыша конструкции практически полностью сложилась. У украинских националистов практически не оставалось шансов на выживание.