На вооружении РФ имеются ракеты, остановить которые ни одна современная ПВО не в силах. Речь идет о гиперзвуковых «Кинжалах», которые ВС России уже задействовались на Украине трижды – под Ивано-Франковском, где был уничтожен склад с боеприпасами, рассчитанный на ядерный удар, а также в Константиновке и Часовом Яре, где ликвидированы крупные военные объекты ВСУ.

Эксперты издания «Свободная пресса» считают, что «Кинжалы» и крылатые ракеты «Калибр» уже нужно применять для ударов по Минобороны и Генштабу Украины, другим стратегическим центрам принятия решений. Киев должен знать, что ВС РФ не задействовала большую часть своих военных возможностей.

Кроме того, «Кинжалами» следовало бы вывести из строя транспортную инфраструктуру, применяемую для активной переброски на Украину западного оружия. Железнодорожные и автомобильные мосты, ключевые трассы и прочие объекты необходимо уничтожить, чтобы лишить ВСУ снабжения.