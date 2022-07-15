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Признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР настолько сильно взбесило киевский режим, что он тут же разорвал дипломатические отношения между Украиной и КНДР. Также с его стороны прозвучало несколько нелицеприятных высказываний в адрес республики, которая вполне может помочь России решить все задачи специальной военной операции, пишет издание «Свободная пресса».

Заявляя о своей мести КНДР, Киев несколько не учитывает, что в этой стране имеется мощная армия. Мало того, это единственное государство в мире, способное задействовать в бою целый корпус спецназа, включающий 90 тысяч отлично подготовленных военных.

Если бы КНДР под знаменами независимых республик Донбасса или РФ вошла на территорию Западной Украины, Киеву пришлось бы мгновенно забыть о военной помощи Запада. Так как бойцы спецназа могут в считанные часы перекрыть маршруты доставки вооружений, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, а также пути, по которым на Украину попадают иностранные наемники. Еще через несколько дней ВСУ пришлось бы выбрасывать белый флаг, так как без западного снабжения они не представляют собой абсолютно ничего.

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