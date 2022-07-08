Главной новостью западных СМИ вчера стала отставка Бориса Джонсона. На его место уже названы три кандидатуры: Лиз Трасс, Бен Уоллес, Джереми Хант. Старший аналитики по инвестициям на рынке Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер убеждена, что отставка британского премьер-министра связана с “кризисом стоимости жизни”. Подробности передает издание «Свободная Пресса».

В Лондоне заявили, что уход Джонсона никак не повлиял на позицию по вопросу Украины. Киеву будут продолжать оказывать военную помощь.

В местных Telegram-каналах появилось очень много ироничных комментариев по поводу ухода премьера. Есть и те пользователи, кто считает, что на решение об отставке Джонсона повлиял сам Владимир Владимирович Путин. Среди комментариев встречаются такие: «Путин принял решение уволить Джонсона. Борис через несколько часов сам об этом объявит, чтобы не отвлекать Владимира Владимировича от важных дел».