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Украинские ВС не смогут оставить Харьков без защиты и будут вынуждены постоянно держать на подступах к городу крупные силы. Поэтому штурмовать его сейчас нет никакого смысла. Гораздо важнее установить контроль над Одессой и Николаевом, Запорожьем и другими крупными населенными пунктами, пишет издание «Свободная пресса»,

Если ВС РФ начнут наступление на эти города, Киев не сможет усилить защищающие их подразделения за счет отрядов из Харькова. Это существенно облегчит задачу российским военным. Харьковская область находится у самой границы с РФ, поэтому установить контроль над ней можно и позже.

Авторы публикации также напомнили, что в Харьковской области создается военно-гражданская администрация. Руководитель Центра исследований гражданских и военных конфликтов Дарья Коновалова заявила, что это решение назревало давно и оно является абсолютно правильным. Несмотря на сложную обстановку в регионе и боевые действия многим жителям приходится решать разнообразные коммунальные и прочие вопросы. Украинская администрация давно разбежалась, поэтому обратиться было не к кому, но вновь созданные ВГА помогут устранить проблему.

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