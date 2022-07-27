Портал «Свободная пресса» попытался разобраться, почему двое британских и один африканский подданый, которые попали в плен и были приговорены в высшей мере наказания судом ДНР, до сих пор живы. Журналисты озвучили несколько версий.

Напомним, что наемники, которые на данный момент находятся в плену уже три месяца, предстали перед судом ДНР. Он вынес суровый приговор – высшая мера наказания. Однако до сих пор он не приведен в исполнение.

По мнению экспертов, наемники могли согласиться на сотрудничество с Россией в обмен на жизнь, о чем будет объявлено позже. Еще одна возможная причина – боевики владеют важной информацией о планах НАТО либо о своих соотечественниках в составе ВСУ, поэтому следственные органы продолжают с ними работать.

Также ВС РФ может формировать очередной список военнопленных для обмена и намеревается включить в него трех иностранцев.