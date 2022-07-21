Глава украинского военного ведомства Алексей Резников в одном из своих интервью сообщил, что США используют территорию Украины для тестирования новейших видов оружия. Издание «Свободная пресса» высказало несколько предположений по этому поводу.

Так, эксперты считают, что Пентагон превратил Украину в полигон для испытаний зенитных систем IM-SHORAD, которые вот-вот поступят на вооружение ВС США, многоцелевых бронемашин AMPV, беспилотных аппаратов Mojave ударного типа.

Кроме того, готовится поставка в Киев модифицированных танков Abrams V3, беспилотных экспедиционных машин EMAV. Из стрелкового оружия можно выделить автоматы XM250.

Большая часть боевых систем еще не принята на вооружение в Соединенных Штатах. Они лишь тестируются на Украине в реальных боевых условиях, после чего Пентагон принимает решения по их серийному производству.