“Дикие гуси”, продолжающие приезжать на Украину, по ходу спецоперации ВС РФ вполне могут превратиться в приоритетный объект охоты, считает политолог Сергей Леона. Он пояснил, что хотя Запад делает на них ставку, на деле они совсем не так хороши, как может показаться.

Боевики западных ЧВК и наемники-одиночки едут на “украинское сафари”, чтобы “пострелять” русских. Но для ВСУ и особенно радикальных националистов они всего лишь живой щит, как и мирное население. Кроме того, оказываясь в плену, они превращаются в обузу, так как Запад их вытягивать не собирается, а Киев если бы и хотел, ничего сделать не в состоянии.