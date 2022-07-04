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“Дикие гуси”, продолжающие приезжать на Украину, по ходу спецоперации ВС РФ вполне могут превратиться в приоритетный объект охоты, считает политолог Сергей Леона. Он пояснил, что хотя Запад делает на них ставку, на деле они совсем не так хороши, как может показаться.

Боевики западных ЧВК и наемники-одиночки едут на “украинское сафари”, чтобы “пострелять” русских. Но для ВСУ и особенно радикальных националистов они всего лишь живой щит, как и мирное население. Кроме того, оказываясь в плену, они превращаются в обузу, так как Запад их вытягивать не собирается, а Киев если бы и хотел, ничего сделать не в состоянии.

“Когда кончатся «одноразовые» ВСУ, сойдут на нет и эти «дикие гуси». После всех накрученных и обученных нацбатальонов — это просто финансово мотивированный хлам. Думаю, после первого же массированного артобстрела часть пойдет на удобрения, а те, кому повезет чуть побольше, возьмут ноги в руки и рванут домой впереди собственного визга”, – цитирует эксперта издание “Свободная пресса”.

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