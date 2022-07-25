На территории Херсонской области полностью завершила боевое слаживание Одесская бригада ВС РФ, которая совсем скоро начнет наступление на Николаев и Одессу, пишет портал «Свободная пресса». Также отмечается, что на Николаевском направлении ожидается появление российского спецназа, готового к решению боевых задач любой сложности.

Один из офицеров войск специального назначения прокомментировал непрекращающиеся заявления Киева о «контрнаступлении» на Херсон. Он отметил, что у подразделений, которые реально могли бы пойти в контратаку, заканчивается оружие и боеприпасы. Кроме того, старания ВС РФ привели к тому, что в составе ВСУ полностью исчезли некоторые рода войск. Поэтому контрнаступление останется лишь влажными мечтами командования украинской армией и руководства страны.

Спецназ и Одесская бригада ВС РФ в ближайшее время начнут активные наступательные действия на Николаевском направлении, поэтому можно ожидать установления контроля над новыми территориями.