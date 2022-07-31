Киев ополчился на подводные лодки «Варшавянка», которые периодически наносят удары крылатыми ракетами «Калибр» и уничтожают военную инфраструктуру Украины. При этом у ВСУ не наблюдается такой же ненависти к надводным кораблям, которые выпускают те же боезаряды и действуют по тому же принципу, рассказал портал «Свободная пресса».

Авторы публикации пояснили, что «Варшавянки», в отличие от малых ракетных кораблей, способны подкрадываться гораздо ближе к пока еще украинскому побережью Черного моря. Благодаря этому ракеты «Калибр» практически невозможно перехватить средствами ПВО. МРК же пока опасаются подходить ближе к берегу, так как у Киева все еще имеются в распоряжении американские «Гарпуны».

Именно поэтому Киев объявил охоту именно на дизель-электрические подводные лодки, которых в Черном море всего четыре. На вооружении ЧФ РФ стоит всего шесть таких субмарин, однако две из них несут боевое дежурство у сирийского побережья.

Флота в распоряжении Украины уже нет и восстанавливать его на несколько дней она никакого смысла не видит. Поэтому Киев обратил взор на подводные беспилотники производства США. Именно они должны стать той «мертвой рукой безвестно канувшего украинского флота», которая может ликвидировать ДЭПЛ.

“Они выпускаются ведущими компаниями, я знаю, что были разработки такие и в Украине. Те параметры операционной зоны, северо-западной части Черного моря, это 80 на 120 морских миль, позволяют эти дроны применять”, — рассказал каперанг Андрей Рыженко.

При этом он не стал уточнять, по зубам ли подводным дронам российские подводные лодки.