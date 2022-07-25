В воздушном бою над Донбассом погиб шведский летчик, управлявший украинским самолетом. Это извести позволило разгадать загадку внезапного появления большого количества военных пилотов в распоряжении ВВС Украины, пишет «Свободная пресса».

Эксперты пояснили, что совсем недавно Киев заявлял о кадровом голоде и практически полном отсутствии летчиков. Однако через время ситуация резко изменилась. При этом среди обломков сбитых российскими ВС истребителей и бомбардировщиков стали все чаще встречаться натовские шлемы.

Отмечается, что это лишь несколько подтверждений гибели западных летчиков-наемников на Украине. Получить иные доказательства довольно сложно, так как если самолеты уничтожаются на подконтрольной Киеву территории, никто и никогда не признается, что за штурвалом сидел военнослужащий другой страны.

Впрочем, после гибели шведского пилота наемникам приказали не вступать в бой с российскими ВКС, поэтому подобные эпизоды могут больше и не повторяться.