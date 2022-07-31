Херсонская область не сходит с языка президента Украины Зеленского и его свиты. Политики уже месяц обещают «контрнаступление» на этот регион, с первых дней спецоперации находящийся под контролем ВС РФ. Все эти заявления делаются на фоне колоссальных потерь ВСУ на Донбассе, о которых Зеленский и компания предпочитают даже не упоминать.

Портал «Свободная пресса» называет несколько причин, по которым планы Киева по контрнаступлению так и останутся на бумаге. Первая из них – неспособность ВСУ отрезать российскую группировку силы в Херсоне без снабжения. Боевики били-били по Антоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС, но разрушить их так и не сумели, несмотря на использование дорогостоящих американских РСЗО HIMARS.

К другим причинам можно отнести необходимость атаковать по открытой местности в условиях полного превосходства ВС РФ в воздухе и бесспорного огневого преимущества и полную беспомощность командования украинской армии во всем, что касается наступательных действий. Они-то и оборону не способны организовать, что доказывают Мариуполь, Лисичанск и Северодонецк. А уж наступление для них станет совсем уж нерешаемой задачей.