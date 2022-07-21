В 2014 году Китай присоединился к Израилю, Германии, США и другим странам, разработавшим противотанковые управляемые ракеты. При этом его Hongjian-12 эксперты единодушно отнесли к новому, третьему поколению такого оружия.

Разработали ПТУР, сразу же получившие название «Красная стрела», инженеры компании North Industries. Барражирующий боеприпас оставляет за собой реактивный след малой площади, что дает возможность задействовать его в любых условиях, не опасаясь быстрого обнаружения.

Кроме того, особенностью Hongjian-12 стало наличие двух режимов работы – «броска кобры» и традиционной прямой атаки. По словам экспертов, «Красная стрела» способна уничтожить любой современный натовский танк с расстояния в 4 и 2,5 километра в зависимости от выбранного режима.