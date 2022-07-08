Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил американским компаниям поставки нефти в обход российской территории. Этим он фактически объявил России нефтяную войну, которая первым делом ударит именно по его стране, пишет издание «Свободная пресса».

Автор публикации Александр Ситников рассказал, что поручение Токаева разработать маршрут поставок нефти в обход РФ вызвало у людей, которые отлично понимают ситуацию на рынке, плохо сдерживаемый хохот. Такой обходной путь будет полностью контролироваться компаниями ExxonMobil и Chevron, владеющими 80 процентами месторождения «Тенгиз».

По мнению эксперта, в условиях, когда 80 процентов экспортной корзины страны составляет именно нефть, Казахстану было гораздо проще и выгоднее не ссориться с Россией, а обойти западные санкции. Но он выбрал другой путь, который вполне может завести его экономику в пропасть.