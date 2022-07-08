читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил американским компаниям поставки нефти в обход российской территории. Этим он фактически объявил России нефтяную войну, которая первым делом ударит именно по его стране, пишет издание «Свободная пресса».

Автор публикации Александр Ситников рассказал, что поручение Токаева разработать маршрут поставок нефти в обход РФ вызвало у людей, которые отлично понимают ситуацию на рынке, плохо сдерживаемый хохот. Такой обходной путь будет полностью контролироваться компаниями ExxonMobil и Chevron, владеющими 80 процентами месторождения «Тенгиз».

По мнению эксперта, в условиях, когда 80 процентов экспортной корзины страны составляет именно нефть, Казахстану было гораздо проще и выгоднее не ссориться с Россией, а обойти западные санкции. Но он выбрал другой путь, который вполне может завести его экономику в пропасть.

Вам может понравиться

Военный эксперт Леонков: Совсем скоро ВС РФ найдут управу на РСЗО HIMARS

Каждый месяц российской спецоперации на Украине ВСУ посвящали какой-то из разновидностей западного «чудо-оружия». Сперва это были беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», потом противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы NLAW, а сейчас

МК: После “шоу” с флагом Украины на острове Змеином активировалась “мышеловка”

Военные эксперты прокомментировали «шоу» украинских властей с установкой флага на острове Змеиный. Издание «Московский комсомолец» сообщило, что островная территория находится под полным контролем российских ВС, поэтому если Киев продолжит устраивать

Экс-премьер Болгарии: Поставки газа из Азербайджана положат конец российской монополии

Интерконнектор Греция-Болгария, через который в страну пойдет азербайджанский газ, «положит конец российской монополии», заявил пока еще глава болгарского правительства Кирилл Петков. Он также подчеркнул историческую важность открытия IGB, передает РИА
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |