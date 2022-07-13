Китай в очередной раз занял лидирующие позиции в гонке гиперзвуковых вооружений. Эксперты издания “Свободная Пресса” уверены, что скоро КНР со своим оружием и искусственным интеллектом станет неуязвимой.

Гонка гиперзвукового вооружения длится уже много десятилетий между тремя ведущими странами. Россия и Китая сейчас лидируют в ней. В настоящий момент Китай работает над созданием гиперзвуковой ракеты с улучшенным инфракрасным наведением. Она способна поражать любой движущийся объект со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука.

Авторы издания отмечают: «Гиперзвуковое оружие изначально предназначалось для поражения систем противовоздушной обороны и стационарных наземных целей. Действительно, легко отследить командный пункт. Или даже боевой корабль — большой объект, который имеет предсказуемую траекторию движения на стабильном фоне».

Пока у США нет в разработке проектов, которые могли бы гарантировать ответ Китаю. Но эксперты не исключают, что работа по их созданию уже начнется в ближайшее время, так как гиперзвуковое оружие становится ключевым приоритетом.