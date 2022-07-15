Украинские войска выводят личный состав и боевую технику из Северска, а сам город переходит под контроль союзных сил. Портал «Свободная пресса» со ссылкой на британскую разведку Mi-6 рассказал, какой населенный пункт Донбасса будет освобожден следующим.

Разведчики из Великобритании придерживаются официальной позиции Киева и заявляют, что Северск еще не взят. Но даже они не имеют никаких сомнений в том, что освобождение города – только вопрос времени.

После Северска ВС РФ и Народная милиция независимых республик будут продвигаться к Бахмуту (до проведенной Киевом декоммунизации – Артемовск). Этот город также находится в низине, поэтому его освобождение не займет много времени. И только после этого союзные силы получат плацдарм для наступления на две главные крепости Донецкой области – Славянск и Краматорск.

Напомним, что Mi-6 ранее заявила об обстреле российскими военными острова Змеиный, хотя даже сами разведчики не в силах понять, зачем ВС РФ бомбить голую скалу.