читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские войска выводят личный состав и боевую технику из Северска, а сам город переходит под контроль союзных сил. Портал «Свободная пресса» со ссылкой на британскую разведку Mi-6 рассказал, какой населенный пункт Донбасса будет освобожден следующим.

Разведчики из Великобритании придерживаются официальной позиции Киева и заявляют, что Северск еще не взят. Но даже они не имеют никаких сомнений в том, что освобождение города – только вопрос времени.

После Северска ВС РФ и Народная милиция независимых республик будут продвигаться к Бахмуту (до проведенной Киевом декоммунизации – Артемовск). Этот город также находится в низине, поэтому его освобождение не займет много времени. И только после этого союзные силы получат плацдарм для наступления на две главные крепости Донецкой области – Славянск и Краматорск.

Напомним, что Mi-6 ранее заявила об обстреле российскими военными острова Змеиный, хотя даже сами разведчики не в силах понять, зачем ВС РФ бомбить голую скалу.

Вам может понравиться

Битва за Славянск и Краматорск: Российские ВС всегда возвращаются

Украинские националисты были выбиты с курорта «Голубые озера», благодаря чему ВС РФ начали более активно двигаться по направлению к Славянску. Об это изданию «Свободная пресса» рассказал помощник министра внутренних дел

Военный эксперт Орлов: В распоряжении ВС РФ есть оружие пострашнее американских HIMARS

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев уверенно считает «чудо-оружием», на самом деле эффективны лишь в борьбе с легкобронированной техникой и личным составом. В распоряжении России имеется более мощное оружие,

Столтенберг призвал ЕС не жаловаться, а продолжать молча платить за помощь Украине

Европа обязана молча продолжать платить за антироссийские санкции и за помощь Украине, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он также отметил, что «это может не закончиться к лету», хотя по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |