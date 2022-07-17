Российские ВС после краткой оперативной паузы обновили наступление на Донбасской дуге и установили практически полный контроль над Северском. События в этом городе демонстрируют, что у Киева нет даже теоретической возможности остановить наступление союзных сил, поэтому ему остается лишь мелко пакостить российской армии, нанося ночные удары из американских РСЗО, пишет портал «Свободная пресса».

При этом средства противовоздушной обороны, которые могли бы принести существенную пользу на Донбассе и в других регионах страны, власти Украины сосредоточили вокруг Киева. Президент Зеленский на все жалобы по этому поводу ответил, что именно столица достойна защиты, так как там находятся иностранные посольства. Кроме того, в Киев приезжают делегации из других стран, обеспечение безопасности которых куда важнее, чем защита собственных граждан.

Не только Зеленский, но и Главком ВСУ Валерий Залужный неоднократно убеждали дипломатов из США, что они находятся под надежной защитой. Также они успокоили посла Соединенных Штатов заявлением о том, что в случае необходимости он вместе со всем дипломатическим корпусом сможет безопасно ретироваться как минимум в Польшу.