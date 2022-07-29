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Ежедневно в сводах Генштаба ВС РФ появляются сообщения о мощных ударах по военной инфраструктуре Украины, об уничтожении складов с боеприпасами, западной техники и тяжелого вооружения. Однако оружие в распоряжении Киева по прежнему есть, причем применяется оно в основном для обстрелов мирного населения Донбасса и освобожденных территорий.

Портал «Свободная пресса» напоминает, что ВС РФ ранее уже пытались вывести из строя ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, чтобы остановить поток западного оружия. Однако сделать это на все сто процентов никак не удается.

Именно к таким объектам находится Бескидский тоннель в Карпатах, который активно используется для доставки на Украину оружия из Польши. Удары по нему уже наносились, однако они вывели одну из главных транспортных артерий Западной Украины из строя лишь ненадолго. Повторные попытки разрушить тоннель не предпринимались, так как ВС РФ по-прежнему деликатничают и стараются не уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Эксперты отмечают, что Запад с удовольствием пользуется этим принципом Москвы и ее бездействием. Это весьма опасно, так как вскоре можно дождаться переброски через Бескидский тоннель боевых самолетов НАТО и дальнобойных ракет. А затем Альянс совсем осмелеет и отправит на Украину еще и свои подразделения.

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