Эпидемия «химарсобоязни» поразила российские войска, заявил известный своими абсурдными высказываниями советник главы ОП Украины Алексей Арестович. Он пояснил, что произошло это из-за точечных ударов ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые якобы дают Киеву огневое превосходство, пишет портал «Свободная пресса».

При этом Арестович ничего не говорит о том, что российские ПВО с легкостью сбивают большинство дорогостоящих ракет M30 или M31, а до цели долетают не более 1-2 боезарядов.

Эксперты также указали, что «химарсобоязнь» развивается в США, а не в России. Представители корпорации Lockheed Martin уже заявили, что РСЗО HIMARS, передаваемые Украины, прибыли никакой не приносят. При этом они оказались на виду у всей планеты, поэтому любые негативные новости о них бьют по репутации производителя. Несколько крупных инвесторов уже оценили связанные с подобной ситуацией риски и заявили о выходе из корпорации.