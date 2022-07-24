читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эпидемия «химарсобоязни» поразила российские войска, заявил известный своими абсурдными высказываниями советник главы ОП Украины Алексей Арестович. Он пояснил, что произошло это из-за точечных ударов ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые якобы дают Киеву огневое превосходство, пишет портал «Свободная пресса».

При этом Арестович ничего не говорит о том, что российские ПВО с легкостью сбивают большинство дорогостоящих ракет M30 или M31, а до цели долетают не более 1-2 боезарядов.

Эксперты также указали, что «химарсобоязнь» развивается в США, а не в России. Представители корпорации Lockheed Martin уже заявили, что РСЗО HIMARS, передаваемые Украины, прибыли никакой не приносят. При этом они оказались на виду у всей планеты, поэтому любые негативные новости о них бьют по репутации производителя. Несколько крупных инвесторов уже оценили связанные с подобной ситуацией риски и заявили о выходе из корпорации.

Вам может понравиться

РВ: Польша развернет новые военные гарнизоны у границ с Белоруссией

Польша намеревается развернуть вдоль границ с Белоруссией новые военные гарнизоны. В настоящий момент данный вопрос уже обсуждается межведомственными комиссиями, рассказал портал «Русская весна». В проекте документа, который определяет передел в

Коротченко оценил шансы украинской армии на контрнаступление

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал непрекращающиеся заявления руководства Украины и командования ВСУ о контрнаступлении и «возвращении контроля» над освобожденными ВС РФ территориями. Он отметил, что это не праздная болтовня. По

Объяснились лживые мольбы супруги Зеленского к США о поставках средств ПВО на Украину

Полное господство в воздухе над территорией Украины позволяет российским ВС эффективно уничтожать боевиков украинской армии. В распоряжении националистов имеются только переносные зенитно-ракетные комплексы, которые могут справляться с дронами или вертолетами,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |