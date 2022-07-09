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Украинские войска оборудовали мощный укрепрайон в населенном пункте Григорьевка в Донецкой области, однако союзные силы это не остановило. Они разгромили оборону боевиков ВСУ и установили контроль над поселком, передает ТАСС.

«Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», рассказал замминистра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Он также отметил, что российские военные вместе с Народной милицией ДНР продолжают наступление на Артемовск. Этот населенный пункт сейчас является одной из основных целей союзных сил. Поэтому они действуют по стандартной схеме, перемалывая оборону ВСУ с применением дальнобойной артиллерии, уничтожая технику и личный состав противника.

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