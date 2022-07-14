читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС при поддержке Народной милиции ЛНР вошли на окраины города Соледар, передает РИА Новости. Отмечается, что боевики ВСУ, удерживавшие контроль над населенным пунктом, не стали оказывать сопротивление и разбежались кто куда.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что уже через несколько дней Соледар присоединится к списку освобожденных союзными силами городов.

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные и Народная милиция независимых республик Донбасса движутся в направлении Соледара и Северска. Также одной из приоритетных целей в настоящий момент является Артемовск, который в ходе «декоммунизации» был переименован Киевом в Бахмут.

Вам может понравиться

Туристам на яхте удалось запечатлеть загадочное “молочное море”

О таком явлении как “молочные моря” ученые знали очень давно. Но до недавнего времени не было документального подтверждения. Ученые из Университета Колорадо смогли заполучить снимки, которые сделали яхтсмены. На кадрах

Солдат рассказал об ужасах, которые испытывал во время артиллерийских обстрелов

И Россия, и Украина в ходе проведения спецоперации активно используют артиллерию. Один из военнослужащих, который провел в окопе под обстрелами более четырех часов, рассказал о том, что ему пришлось пережить.

Ложь Зеленского раскрыта: Ракетный удар ВС РФ уничтожил в Часов Яре группировку ВСУ, а не мирных граждан

Президент Украины Зеленский уже пару дней рассказывает о разрушении жилого дома в населенном пункте Часов Яр и о гибели мирных жителей из-за ракетного удара ВС РФ. Но это очередная наглая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |