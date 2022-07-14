Российские ВС при поддержке Народной милиции ЛНР вошли на окраины города Соледар, передает РИА Новости. Отмечается, что боевики ВСУ, удерживавшие контроль над населенным пунктом, не стали оказывать сопротивление и разбежались кто куда.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что уже через несколько дней Соледар присоединится к списку освобожденных союзными силами городов.

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные и Народная милиция независимых республик Донбасса движутся в направлении Соледара и Северска. Также одной из приоритетных целей в настоящий момент является Артемовск, который в ходе «декоммунизации» был переименован Киевом в Бахмут.