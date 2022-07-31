Эффективно уничтожать противника на Авдеевском направлении помогают «летающие зайцы». Именно так называет свои беспилотные аппараты оператор с позывным «Мазай», передает портал «Русская весна».

Отмечается, что «Мазай» управляется с «зайцами» на высочайшем уровне. Дроны легко выявляют засады и позиции противника, опорные и командные пункты. Причем они обнаруживают даже те объекты ВСУ, которые скрыты в лесных массивах.

Беспилотники корректируют работу артиллерийских орудий, наводят их на цели ВСУ, что позволяет перемалывать оборону националистических формирований и постоянно продвигаться вперед.

Напомним, что именно из Авдеевки боевики ВСУ постоянно обстреливают Донецк. Установление контроля союзных сил над этим городом позволит покончить с атаками на столицу ДНР.