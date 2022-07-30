На Кураховском направлении ВС РФ и Народная милиция ДНР и ЛНР активизировали наступательные действия и уже успели освободить ряд населенных пунктов, сообщил портал «Русская весна».

Он также опубликовал видеозапись, на которой запечатлены офицеры ДНР, работающие с картой региона. Военнослужащие рассказали об успешном продвижение вперед и уточнили, что украинские боевики уже выбиты из Георгиевки, Октябрьского и Ялынского.

В настоящий момент планируется установить контроль над населенным пунктом Малый Керменчик, часть которого сейчас удерживается ВСУ. Офицеры Народной милиции заявили, что это только начало.

Напомним, что к западу от Донецка ВС РФ и ДНР вошли на окраины Красногоровки. Это позволило отрезать от снабжения Марьинку, являющуюся одним из стратегических важных для ВСУ населенных пунктов.