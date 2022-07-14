читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западный бронированный тягач Oshkosh M1083A1P2 MTV попал под удар российских войск и превратился в груду металлолома, рассказал портал «Русская весна». Авторы опубликовали соответствующее фото, на котором хорошо видны последствия атаки.

Кроме тягача, на снимке можно увидеть еще и американскую гаубицу M777. Соединенные Штаты поставили Киеву более сотни таких орудий, но подавляющее большинство из них уже приведены в негодность точными ударами.

Отмечается, что представленная на фотографиях техника была уничтожена в Лисичанске. Напомним, что этот город Киев называл стратегически важным и грозился удерживать даже из последних сил. Но на деле ВСУ начали драпать оттуда, завидев подход союзных сил. В результате серьезного боя не получились, а город перешел под контроль ЛНР

Вам может понравиться

ВСУ начиняли мины мусором, чтобы вызвать у раненых заражение

Украинские боевики изготавливали самодельные взрывные устройства, которые начиняли строительным мусором. Эти мину раскладывались в жилых районах Северодонецка. При попадании мусора в тело человека начинались нагноения, которые перерастали к гангрену. Об

Турпоток в страны Балтии из Европы заметно сократился

Сложная геополитическая обстановка изменила туристические предпочтения не только россиян, но и европейцев. Так, жители Германии начали массово отказываться от туров в Прибалтику. Как пишет издание Delfi, людей пугает вероятность, что

Эксперт Сивков: Приказ Зеленского “отвоевать” южные территории Украины станет самоубийством для ВСУ

Приказ президента Украины Зеленского восстановить контроль над югом страны – это не более, чем пропаганда. В противном случае Киев рискует понести весьма серьезные потери живой силы и техники, так как
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |