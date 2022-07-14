Западный бронированный тягач Oshkosh M1083A1P2 MTV попал под удар российских войск и превратился в груду металлолома, рассказал портал «Русская весна». Авторы опубликовали соответствующее фото, на котором хорошо видны последствия атаки.

Кроме тягача, на снимке можно увидеть еще и американскую гаубицу M777. Соединенные Штаты поставили Киеву более сотни таких орудий, но подавляющее большинство из них уже приведены в негодность точными ударами.

Отмечается, что представленная на фотографиях техника была уничтожена в Лисичанске. Напомним, что этот город Киев называл стратегически важным и грозился удерживать даже из последних сил. Но на деле ВСУ начали драпать оттуда, завидев подход союзных сил. В результате серьезного боя не получились, а город перешел под контроль ЛНР