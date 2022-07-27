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ВС РФ вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР и ДНР уверенно продвигаются к Красногоровке и Пескам. Они штурмуют позиции украинских вооруженных формирований, которые несут крупные потери и вынуждены отступать.

Первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов отметил также, что союзные силы продвигаются и к Марьинке. Этот населенный пункт хорошо укреплен и наряду с Авдеевкой является плацдармом ВСУ для обстрелов Донецка. Установление контроля над ним поможет существенно сократить удары по столице Народной республики и обеспечить безопасность мирного населения.

Кроме того, бои продолжаются в Угледаре, союзные силы медленно, но уверенно двигаются к Славянску. По мнению военного историка Юрия Кнутова, на пути к этому городу российским войскам придется брать мощные бетонные укрепления, которые националисты возводили на протяжении 8 лет подряд.

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