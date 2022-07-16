Участок стратегически важной для Киева автодорога Константиновка – Авдеевка взят под контроль союзных сил ВС РФ и Народной милиции независимых республик Донбасса. Агентство ТАСС уточнило, что сообщение между этими двумя городами заблокировано рядом с селом Каменка.

Этот населенный пункт находится всего в десяти километрах от Авдеевки, что означает стремительное приближение ВС РФ к одной из самых мощных крепостей ВСУ на Донбассе. Кроме того, именно по упомянутой выше автодороге осуществлялось снабжение украинских националистов. Сейчас они останутся без боеприпасов и не смогут так же интенсивно обстреливать жилые кварталы и разрушать гражданскую инфраструктуру Донецка.

Одновременно с этим союзные силы ведут боевые действия на Углегорской ТЭС, занимают квартал за кварталом в Северске, начинают штурм Соледара. В этот населенный пункт Киев перебросил дополнительные силы, что означает его стремление оказать отчаянное сопротивление российским ВС.