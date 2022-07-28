Жители Авдеевки назвали атаку на позиции ВСУ рано утром 27 июля самой мощной с 2014 года. На город обрушились сотни ракет, мин и снарядов, что стало полной неожиданностью для украинских боевиков, пишет портал Avia.Pro.

База ВСУ, которая размещается в городе и применяется для беспрерывных ударов по Донецку, скорее всего уничтожена. Если не полностью, то частично, так как подобной лавины огня на нее не обрушивалось очень давно. Некоторые источники утверждают, что помимо ствольной артиллерии, РСЗО и минометов, по объекту работали ударные вертолеты и штурмовики.

Местные жители надеются, что союзные силы теперь пойдут на штурм и освободят город от украинских неонацистов. Это стало бы облегчением и для жителей столицы ДНР, так как обстрелы Донецка могут полностью прекратиться.