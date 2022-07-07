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На территории Германии находятся более 34 000 националистов. Об этом заявил политолог Александр Сосновский, ссылаясь на официальные данные спецслужб ФРГ. Подробности передает издание ИА SM-News.

Эксперт отметил, что эта группа радикалов готова в любой момент принять участие в любой противоправной деятельности. Сосновский подчеркнул: «А тех, кто стоит на учете правых экстремистов, в любой момент готовых приступить к каким-то насильственным действиям, официально насчитывается 13 тысяч 900 человек».

Политолог, который сейчас проживает в Германии, отметил. что на него оказывается давление из-за пророссийской позиции и высказываний в прямом эфире с Владимиром Соловьевым.

Эксперт добавил: «Нюрнбергский процесс не был закончен, на самом деле требуется его завершить». Вот что их обидело. Им наплевать на Украину. Их зацепило то, что мы говорили не только о денацификации Украины, но и о денацификации Германии».

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