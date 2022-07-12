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И Россия, и Украина в ходе проведения спецоперации активно используют артиллерию. Один из военнослужащих, который провел в окопе под обстрелами более четырех часов, рассказал о том, что ему пришлось пережить. Подробности передает “Московский Комсомолец”.

Несмотря на то, что военнослужащий никаких ранений не получил, он не мог самостоятельно выбраться из окопа. Солдат рассказал, что уже через 40 минут после начала обстрела он начал испытывать жуткий холод в животе, безумное чувство страха, которое просто парализовало его. Еще через несколько минут его тело стало сплошной глыбой. Военнослужащий поделился, что он не мог шевелить ни руками, ни ногами.

Психологи пояснили, что после длительного воздействия артиллерии военнослужащие сталкиваются с проблемой, которая проявляется в нарушении восприятия мира. У человека наступает дезориентация, он неправильно воспринимает звуки и визуальную информацию.

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