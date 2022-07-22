Развлекательные шоу в России получаются “глуповатыми” и зачастую “пропагандистскими”. Отечественному зрителю остро не хватает просветительских и научно-популярных передач. Такое мнение высказал кинорежиссёр, народный артист России Александр Сокуров – сообщает “Газета.ру”.

Режиссёр отметил, что в такой большой стране, как Россия, довольно много проблем в “культуре и социальной жизни”. И в такой ситуации развлекательные шоу в том формате, в котором они существуют сейчас, только вредят общественному сознанию и никак не являются “лекарством” от этих проблем.

Вместо них в эфире телеканалов стоило бы транслировать больше передач на естественнонаучную тематику, программы о науке и так далее, считает Сокуров.

По мнению деятеля культуры, именно такими в стране должны быть развлекательные программы на телевидении.