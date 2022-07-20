Видных граждан Украины стало меньше – президент страны Владимир Зеленский лишил гражданства сразу трёх известных в Незалежной людей. Речь идёт о бизнесменах Игоре Коломойском и Геннадии Корбане, а также о политике Вадиме Рабиновиче. Причём указ о лишении украинского гражданства этих людей был подписан тайно. Так утверждают “Украинские национальные новости”, на которых ссылается RT.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В других источниках сообщается, что указ о лишении гражданства бизнесменов и политиков только готовится к подписанию. Об этом якобы заявляют в Офисе президента Украины, силовых структурах и партии “Слуга народа”.

Вадим Рабинович – сопредседатель запрещённой на Украине пророссийской партии “Оппозиционная платформа – за жизнь”, бизнесмен Корбан – глава теробороны Днепропетровской области. Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины. Эксперты считают, что последний был причастен к избранию Владимира Зеленского президентом и сейчас обладает серьёзным компроматом на него.